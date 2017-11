The Blaze enflamme Metropop le vendredi soir !

Le duo français The Blaze a joué aux côtés de Gramatik le soir du 10 novembre lors du Metropop Festival qui a eu lieu tout au long de ce week-end à Lausanne. Depuis 2001, cet événement propose annuellement une affiche variée de genres et d’artistes reconnus. Alors autant dire qu’il y en pour tous les goûts, que ce soit pour les fanatiques de Rock’n’Roll qui portent occasionnellement des Docs Martens avec des pantalons noirs relevés, les fans de reggae ou ceux qui aiment bien se défouler sur de la musique électro.

Je fais partie de celles et ceux qui se sont fait.e.s contaminer par la “maladie” – terme qu’utiliserait ma mère, personnellement je parle de passion – “Techno-Electro” qui fait des ravages depuis quelques années. Je vous laisse imaginer à quel point j’étais heureuse de découvrir que The Blaze passait au Metropop aux côtés de GRAMATIK et d’Hercules & Love Affair.

The Blaze a débuté la soirée avec un show incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce duo dont on va pas mal entendre parler ces prochaines années, il se différencie de nombreux autres artistes par leur passion pour la musique électro et leur attention au détail. Attention au détail ? Oui, The Blaze ne produit pas seulement de la musique qui vous donne envie de tout lâcher et de vous mettre à danser, mais aussi des clips musicaux d’une rare qualité vidéographique et artistique. Non seulement intéressantes pour les plans, les transitions et les images dépictées (je parle aux “wannabe filmmakers” dont je fais occasionnellement partie) mais aussi pour les thèmes abordés dont on parle pas assez dans notre société actuelle. On parle de crises, de politique et des nombreux faux pas de Trump mais quand est-ce qu’on parle de l’amitié entre hommes ? Ou du sentiment d’appartenance et celui de se sentir à la maison ?

Je conseille donc vivement à tous et à toutes de regarder leurs vidéos et de savourer leurs chefs-d’œuvre musicaux. Assez parlé de leur passé : parlons donc de leur concert.

Comme attendu, The Blaze a livré une performance hors du commun : musique géniale, visuellement hors du commun et une bonne ambiance.

La soirée s’est poursuivie avec Hercules & The Love Affair. Ce projet musical a initialement débuté en 2004 à New York avec Andy Butler dont le but était d’apporter de la fraîcheur sonore aux musiques et structures musicales électro. Quatre albums à succès plus tard, le groupe est toujours fidèle à lui-même, se démarquant par son authenticité et son originalité.

Leur style musical est un mélange entre techno, house et 80’s pop. En gros, si vous aimez les vestes en cuire et les pantalons relevés mais que finalement le Rock’n’Roll c’est pas votre tasse de thé, Hercules & The Love Affair a de quoi vous séduire.

Le groupe a assuré leur concert au Metropop et Butler n’a pas déçu ses nombreux fans! Ce qui rendait leur concert unique était leur relation très forte avec le public et leurs interactions avec celui-ci.

Finalement, la soirée a été couronnée par Gramatik. L’artiste originaire de Slovénie a su mettre le feu au Metropop. “J’adore ses chansons et son authenticité. Gramatik a son propre style et il sait comment ambiancer une foule”, m’a confié James tout heureux de le voir finalement en live.

Gramatik, actif depuis bientôt 10 ans sur la scène électro en est à son 9ème album. Adoré par ses fans autour du globe, il enchaîne les concerts et les festivals. Autant vous dire qu’il sait comment mettre le feu sur scène.

Son concert a mis fin à une soirée exceptionnelle qui s’est terminé bien trop tôt! En bref, le Metropop a assuré par un choix d’artistes de haute qualité et une ambiance géniale. Un grand bravo à tous les organisateurs qui ont su faire vibrer notre belle ville au bord du Léman. On se retrouve l’année prochaine pour une 17ème édition !

Par Timea Annovazzi