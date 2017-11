Interview de Omid, Noor et Sadek, résidents à L’EVAM de Chasseron

[Fréquence Banane soutient la Bainvegni fugitivs marsch ! ]

Le Collectif R et le Collectif Jean Dutoit accueillent ce week-end la marche “Bainvegni fugitivs marsch”, partie du Tessin le 14 octobre.

C’est l’occasion de montrer que la lutte pour un accueil digne des réfugié.e.s et des demandeurs et demandeuses d’asile, ainsi que des personnes sans statut légal est plus que jamais actuelle.

Pour l’occasion, nous avons reçu dans nos studios Omid, Noor et Sadek, trois jeunes Afghans résidents à l’EVAM de Chasseron qui sont venus nous raconter leur parcours et leur quotidiens.